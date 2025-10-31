En noviembre podrían incorporarse más mujeres al transporte público de Morelia

Añadió que también se contará con capacitaciones impartidas por la Comisión Reguladora del Transporte, enfocadas en temas de atención a los usuarios y en cómo se desarrollan las jornadas laborales de los transportistas.

Hernández Abarca compartió que en otros estados de la República, como Querétaro y Guanajuato, ya hay más de 200 mujeres que laboran en el transporte público. En el caso de Morelia, dijo, son poco más de una docena las que actualmente integran este sector.

Por ello, señaló que, aunque la primera fase del programa —que inició hace algunos meses— tuvo poca participación, esperan que próximamente más mujeres de Morelia se sumen a esta iniciativa.

“El transporte, que históricamente era considerado un trabajo para hombres, ya no es así. Lo que estamos haciendo también es romper estereotipos de género en estos espacios (…)”, subrayó.

Por su parte, Joanna Moreno Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia (Sedum), dependencia que también participa en este programa, indicó que las capacitaciones con las mujeres que ingresaron a la convocatoria podrían concluir en las próximas dos semanas.

“Con las capacitaciones lo que se impulsa es que las mujeres no lleguen como un conductor más, sino que lleguen como conductoras con un valor agregado, y que el propio sistema de transporte vea que vale la pena sumar a más mujeres que vengan del programa Mujeres al Volante”, indicó.