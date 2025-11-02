En Noche de Muertos gana el Atlético Morelia contra Tlaxcala

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En plena Noche de Muertos, el Atlético Morelia consiguió la victoria contra los Coyotes de Tlaxcala, en la penúltima jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión y en calidad de visita.

Fue con la mínima que los Canarios salieron triunfantes del Estadio Tlahuicole la noche de ayer sábado 1 de octubre, con la anotación del estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) Mauro Nambo.

En medio de un partido muy cerrado, en el que las oportunidades no se concretaban, el dorsal 17 del Atlético Morelia aprovechó un rebote derivado de un tiro de esquina al minuto 88, giró y, con fuerza, mandó a guardar la pelota.

La celebración fue eufórica pues los rojiamarillos necesitaban esa victoria para no caer en la tabla general y lograr colarse a la liguilla, ya que solo les queda una jornada más para definir quienes serán los que conseguirán el pase a la fase final. El próximo encuentro será el 8 de noviembre a las 9:00 de la noche.

Hasta el momento los primeros cuatro de la tabla ya consiguieron su pase a liguilla: Cancún FC, La Jaiba Brava, Atlante e Irapuato, no obstante, los siguientes cuatro que siguen en lucha son Morelos, Tepatitlán, Morelia y Atlético La Paz.

BCT