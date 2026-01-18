En Morelia, vinculan a proceso a Francisco Jesús “N”, presunto responsable de narcomenudeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, obtuvo vinculación a proceso en contra de Francisco Jesús “N”, por su posible relación en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

De acuerdo con los datos que constan en la Carpeta de Investigación, el pasado 5 de diciembre, elementos de la Guardia Civil detuvieron a Francisco Jesús “N” en la avenida Gertrudis Sánchez, esquina con calle Los Tulipanes, de la colonia Gertrudis Sánchez en Morelia, cuando fue sorprendido en posesión de una bolsa que contenía una sustancia granulosa y cristalina, con características similares al narcótico conocido como cristal.

Tras su detención, fue presentado ante el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, que integró la Carpeta de Investigación correspondiente y realizó los actos necesarios para su puesta a disposición ante la autoridad judicial.

En audiencia, el Juez de Control decretó de legal la detención, y posteriormente vinculó a proceso al imputado. Asimismo, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

