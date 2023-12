En Morelia, sospechan de 900 casos de dengue clásico y han confirmado 400

Luego de comentar que, “nosotros en el Instituto Municipal de Salud no hemos tenido casos de dengue”, dijo que en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de la Secretaría de Salud estatal, se han reactivado los comités municipales de Salud para hacer por estrategia, descacharrización de botes y cubetas para evitar que incuben los mosquitos.

Además de están reprogramando las nebulizaciones (fumigaciones) en diversas colonias para que el nivel de contagios baje.

El profesionista dijo que la temporada de Dengue ha estado prolongándonse porque sigue lloviendo, más porque “los mosquitos diariamente están naciendo, y con la nebulizaciones baja la cantidad”.

Recordó que es una enfermedad viral que se transmite por el piquete del Aedes aegypti, que dura siete días, se manifiesta con ronchas y fiebre, “la otra es el dengue hemorrágico, pero no hay casos en noviembre”.

Añadió que, "para que pueda haber dengue tiene que haber el mosquito, para que nazca es que llueva, si no llueve no habrá, por eso es importante hacer recambio de agua en el almacenaje (…) Es por la lluvia que no ha parado y sigue habiendo más casos se dengue”.

Murguía Magaña precisó que actualmente hay solicitudes para evitar la proliferación y se han realizado cerca de 5 mil nebulizaciones.

Subrayó que las colonias en donde ha habido más incidencia son: Lomas del Valle, Carlos Salazar, la Obrera y las cercanas a la zona oriente y aledañas al Río Chiquito, y es que sí hay mutación, se hace más fuerte.

"Si le damos la posibilidad, el mosquito nunca se va a ir”, por lo que hizo un llamado a evitar lugares en donde se acumule agua.

SHA