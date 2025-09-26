En Morelia se transpira el arte, la cultura y la lectura: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó el corte inaugural de la 4ª Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia, una de las ferias más importantes del país y la más grande organizada por un municipio.

En su mensaje, el alcalde de Morelia destacó que la capital es una ciudad que transpira arte, cultura, y por supuesto lectura, por ello desde hace 4 años se decidió crear este espacio para disfrutar los libros.

Acompañado en el presidium por el Embajador de Portugal, Excmo. Manuel Carvalho; la presidenta del DIF, Paola Delgadillo Hernández; la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz; Luisa Fernandes, agregada cultural de la Embajada de Portugal en México; Luis Fernando Guerrero, director de Turismo y Cultura de Sahuayo; así como el actor, Moisés Arizmendi; y el escritor, Alonso Cruz, el presidente municipal resaltó los nombramientos que tiene el municipio.

En este sentido,Alfonso Martínez, recordó que Morelia es Ciudad Creativa de la Música, Ciudad Patrimonio y Ciudad Educadora, distintivos que proyectan su riqueza a nivel internacional como un lugar cultural.

Alfonso Martínez mencionó que la Feria es la única que se realiza en un espacio abierto y con acceso gratuito, de ahí el éxito que año con año permite tener una gran afluencia de visitantes y un número elevado de ejemplares vendidos.

Al término del acto inaugural, el alcalde acompañado de las personalidades ahí reunidas, realizaron un recorrido por los diferentes stands donde vio, observó y compró algunos ejemplares que tienen a la venta las más de 100 editoriales nacionales en internacionales que estarán presentes en la FILLM hasta el 5 de octubre en la Plaza de Armas.

