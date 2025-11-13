Morelia

En Morelia se identifican células ligadas a narcomenudeo y homicidios: comisionado

AHOLIBAMA ANDRADE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia se identifican distintas células vinculadas al narcomenudeo y al delito de homicidio, destacó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad de Morelia.

En entrevista, se le cuestionó al comisionado respecto a los grupos criminales con presencia en la capital michoacana, esto luego de que autoridades estatales señalaran en recientes declaraciones que en el territorio michoacano operan al menos una docena.

Sobre el tema, Alarcón Olmedo precisó que en Morelia la corporación municipal ha detectado principalmente células dedicadas al narcomenudeo o relacionadas con el delito de homicidio.

“No quisiera hablar de un número específico, pero hemos identificado células que, algunas, son independientes o se hacen pasar como independientes, o incluso algunas trabajan con nombre o eslogan sin necesariamente pertenecer a un grupo delincuencial (…)”
indicó

En este tenor, añadió que han detectado delincuentes de distintos niveles, por lo que la información recabada se ha turnado a las instancias correspondientes para lograr su detención.

“El propósito principal es identificarlos, y si están en Morelia, trabajar en conjunto para poder detenerlos (…)”
remarcó

Para culminar, señaló que se han realizado diversos operativos en coordinación con las corporaciones de los distintos órdenes de gobierno para efectuar las detenciones correspondientes.

Entre estos, mencionó los operativos implementados en Torreón Nuevo, Atécuaro y en la zona de la avenida Amalia Solórzano, donde indicó que, además de las detenciones, se han realizado algunos aseguramientos importantes.

