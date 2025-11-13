En Morelia se identifican células ligadas a narcomenudeo y homicidios: comisionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia se identifican distintas células vinculadas al narcomenudeo y al delito de homicidio, destacó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad de Morelia.

En entrevista, se le cuestionó al comisionado respecto a los grupos criminales con presencia en la capital michoacana, esto luego de que autoridades estatales señalaran en recientes declaraciones que en el territorio michoacano operan al menos una docena.

Sobre el tema, Alarcón Olmedo precisó que en Morelia la corporación municipal ha detectado principalmente células dedicadas al narcomenudeo o relacionadas con el delito de homicidio.