Sala de Desamor es Punto Naranja; capacitan al personal para atender casos de violencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El establecimiento Sala de Desamor, ubicado en la ciudad de Morelia, se sumó a la estrategia Punto Naranja, una iniciativa que busca generar espacios seguros para mujeres que enfrenten situaciones de violencia o riesgo.

La instalación del distintivo estuvo a cargo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Semujeris), que busca fortalecer la prevención de la violencia de género desde lo comunitario.

Punto Naranja es una red de lugares —como comercios, restaurantes y oficinas— donde las mujeres pueden acudir en busca de orientación, resguardo temporal o canalización con autoridades.

El equipo de Sala de Desamor recibió capacitación por parte del personal de Semujeris para brindar una atención adecuada, empática y segura a mujeres que lo necesiten.