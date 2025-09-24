En Morelia, presentarán publicaciones durante la IV Feria del Libro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) invita a las presentaciones editoriales de las publicaciones apoyadas en el último año y que formarán parte de la cuarta Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm).

Uno de los ejes de esta administración municipal en el campo de la cultura es promover la lectura, la creación literaria y abrir más espacios para las nuevas y nuevos escritores, así lo señaló la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, al extender esta invitación.

El 28 de septiembre, a las 17:00 horas, en el Ágora Principal ubicada en la Plaza de Armas, se presentará el libro “Kinesiología Esencial” del español Antonio Iborra. En esta segunda edición del libro, promovida por SeCultura, el autor detalla cómo esta ciencia del movimiento sirve de apoyo para el diagnóstico y tratamiento de cualquier desequilibrio y explica cómo actuar para corregirlo eficazmente.