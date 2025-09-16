En Morelia, miles de familias disfrutaron con alegría y paz el desfile por la Independencia de México

Morelia, Michoacán (Mimorelia.com).- En un ambiente de paz, alegría y fervor patrio que pintó de color el Centro Histórico de Morelia, miles de familias disfrutaron del tradicional desfile conmemorativo del inicio de la Independencia de México, el cual fue encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

A lo largo de la avenida Madero, desde la plaza Villalongín hasta el monumento a Lázaro Cárdenas, mujeres, hombres, niñas, niños y personas de la tercera edad, ocuparon desde temprano hora las banquetas y terrazas para admirar el desfile.

En este colorido marco, Alfonso Martínez comenzó el recorrido, mientras recibía saludos, porras y aprovechaba para tomarse fotografías con los celulares de los asistentes de esta ceremonia enmarcada en el 215 aniversario de la Independencia de México.