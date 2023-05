En Morelia, Los Aguilar reúnen a más de 15 mil personas en espectáculo

Ya fueran las mamás con sus hijos, esposos, nietos, o los propios hijos con sus madres o tías, el estadio de Béisbol Francisco Villa abrió sus puertas aproximadamente a las 5:00 de la tarde, y dos horas después ya lucía a su máxima capacidad, para ya entrada la noche, ser la sede de este concierto en el que se escucharon temas como: Prometiste, Directo al corazón, Acá entre nos, Por una mujer bonita, Por mujeres como tú, Perdóname, Me estoy acostumbrando a ti, Recuérdame bonito,, El comienzo del final, No puedo caer, y Como si no se hubiera ido, así como un recorrido por las melodías de Marco Antonio Solís, Juan Gabriel y Joan Sebastian.