En Morelia la tradición del Día de Muertos no es de sólo dos días: alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La celebración del Día de Muertos en Morelia dura más de dos días, destacó el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, al subrayar que en la capital michoacana las actividades se extienden por más de una semana.

En entrevista, el edil señaló que en estos días el Centro Histórico de la capital michoacana se ha visto lleno de turistas y visitantes que acuden particularmente para disfrutar de esta tradicional festividad.

“En el 2015 la tradición del Día de Muertos en Morelia la sacamos de los panteones, y ahora la hemos extendido a otros espacios. En Morelia esta tradición no sólo es de dos días, sino de al menos 12 días, tomando en cuenta los fines de semana (…)”, subrayó.