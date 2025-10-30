En Morelia la tradición del Día de Muertos no es de sólo dos días: alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La celebración del Día de Muertos en Morelia dura más de dos días, destacó el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, al subrayar que en la capital michoacana las actividades se extienden por más de una semana.
En entrevista, el edil señaló que en estos días el Centro Histórico de la capital michoacana se ha visto lleno de turistas y visitantes que acuden particularmente para disfrutar de esta tradicional festividad.
“En el 2015 la tradición del Día de Muertos en Morelia la sacamos de los panteones, y ahora la hemos extendido a otros espacios. En Morelia esta tradición no sólo es de dos días, sino de al menos 12 días, tomando en cuenta los fines de semana (…)”, subrayó.
Martínez Alcázar añadió que se espera la llegada de más turistas y visitantes durante este sábado y domingo, días en los que se tienen programadas distintas actividades de interés, como el desfile de catrinas y catrines.
“En este desfile se abarrota el Centro Histórico; vienen miles de personas no sólo a verlo, sino a participar, entre turistas, extranjeros y los mismos morelianos y morelianas”, puntualizó.
Cabe resaltar que, de acuerdo con la Secretaría de Turismo de Morelia, se estima que del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre la afluencia de turistas y visitantes supere los 147 mil, mientras que la derrama económica proyectada asciende a 160 millones de pesos.
