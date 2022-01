En Morelia habrá esterilización gratuita en estas fechas

Entre los muchos beneficios de la esterilización es que las hembras no son usadas para tener cachorros como si fueran máquinas, para que éstos terminen siendo vendidos.

Las hembras ya no entrarán en celo y los machos no querrán vagar fuera de casa. La esterilización no engorda a las mascotas, también ayuda a prevenir enfermedades uterinas y las hembras vivirán más tiempo.

AC