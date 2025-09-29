En Morelia, FGE ejecuta cateo y asegura 975 dosis de metanfetamina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ejecutó un cateo en la colonia Ampliación Gertrudis Sánchez, de la ciudad de Morelia, donde se aseguraron 975 dosis de sustancia con características de metanfetamina.

Derivado de una denuncia que advertía la posible comisión de conductas ilícitas en un inmueble de la calle Tulipanes, esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto solicitó una orden de cateo, la cual fue otorgada por el Juez de Control.

Al domicilio se trasladó personal de la Unidad de Investigación y al Narcomenudeo, con apoyo de la Unidad Canina (K9), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, que localizó cinco bolsas de plástico que contenían sustancia cristalina con las características de la metanfetamina, equivalente a 975 dosis, así como una báscula gramera.

El inmueble y la sustancia fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público que habrá de continuar con las investigaciones.

rmr