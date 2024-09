En Morelia, explora embajadora de Serbia la poesía femenina de su país

Habló de diversas poetisas feministas serbias que tenían contacto con los intelectuales de esa época, como la autoría de "Pido indulto", Desanka Maksimović (1898–1993) quien realiza un diálogo imaginario con personajes del siglo XIV.

A través de la visión de ella, habla con un zar que le dice, "no me rijo por el corazón, soy zar cautivado por las leyes, tampoco soy juez, soy zar y no tengo por qué descender como asesino”, eso dice el legislador.

La poetisa pide perdón para los que sufren, “os ruego por la piedad para las mujeres Serbias, para los pensamientos que las acompañan en el crepúsculo (…) Para las mujeres Serbias prematuramente casadas. Para ellas que en tiempos de guerras a los niños les matan bajo el corazón”.

Explica que empezaban las revistas feministas como Proféminas, el Jinete Azul, y aparecen poesías que se caracterizan por no pedir perdón para nada.