En Morelia estamos construyendo la paz: edil Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La estrategia de seguridad rinde frutos en Morelia, al mejorar significativamente los indicadores de seguridad; concretamente, en materia de incidencia delictiva, prevención y percepción ciudadana, lo que permite avanzar con paso firme en la construcción de la paz, destacó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, al presentar los resultados de agosto de la Policía de Morelia.

Frente a los medios de comunicación, el alcalde reconoció que, para que un lugar pueda mejorar su economía, es imprescindible trabajar en la construcción de la paz, ya que esto brinda todas las condiciones de desarrollo para las y los ciudadanos.

En este sentido, Alfonso Martínez presentó algunos de los indicadores en donde la Policía Morelia ha dado excelentes resultados, como es la detención de presuntos delincuentes, que en agosto fue de 137 personas por diversos delitos. Agregó que, en el más reciente informe de gobierno, se expuso que la corporación municipal detenía a un promedio de 1.5 personas al día; sin embargo, en el mes pasado fue de 4, lo que revela una mayor efectividad en este rubro.