En Morelia, denuncian tienda por no entregar vestido de novia a una semana de la boda

No se hicieron esperar los comentarios de los seguidores, tales como: “En esa tienda ya antes se habían quejado en grupos de Facebook, que no cumplen y se quedan con el dinero”, “A lo mejor el destino no quiere que se case” y “Yo le ayudo con un vestido, o le apoyo económicamente para que saque su problema”, entre otros que demostraban lo empáticos que son los morelianos.

Por su parte, aseguran que la administración de la tienda ha dicho que no se trata del único caso, que no habrían que preocuparse ya que el vestido será entregado en la fecha límite, es decir, el día de la boda, una hora antes de la ceremonia.