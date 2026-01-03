En Morelia, asegura FGE inmueble utilizado como bodega de mercancía robada y desmantelamiento de vehículos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de investigaciones relacionadas con el robo de vehículos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y al Transporte, ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en la calle Lomas de Anáhuac, colonia Ignacio Chávez, en esta ciudad. En el lugar se aseguraron autopartes y placas vehiculares.
Durante la diligencia, realizada dentro de una carpeta de investigación por el delito de robo de vehículo de motor terrestre, se estableció que el inmueble era presuntamente utilizado como bodega para almacenar mercancía robada y para el desmantelamiento de vehículos.
En el lugar fueron localizadas diversas autopartes nuevas, así como juegos de placas de circulación de distintas entidades, entre ellas Michoacán, Texas y Ciudad de México. Asimismo, se aseguró una placa de con reporte de robo ocurrido en 2018 y que estaba relacionada con un vehículo que ya había sido recuperado con anterioridad.
El cateo fue ejecutado por personal de la Policía de Investigación (PDI) adscritos a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y al Transporte, en cumplimiento a un mandato judicial.
La FGE continúa con las investigaciones a fin de determinar si en el inmueble se cometieron otros hechos constitutivos de delito, así como para deslindar responsabilidades conforme a derecho.
BCT