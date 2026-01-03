En Morelia, asegura FGE inmueble utilizado como bodega de mercancía robada y desmantelamiento de vehículos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de investigaciones relacionadas con el robo de vehículos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y al Transporte, ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en la calle Lomas de Anáhuac, colonia Ignacio Chávez, en esta ciudad. En el lugar se aseguraron autopartes y placas vehiculares.

Durante la diligencia, realizada dentro de una carpeta de investigación por el delito de robo de vehículo de motor terrestre, se estableció que el inmueble era presuntamente utilizado como bodega para almacenar mercancía robada y para el desmantelamiento de vehículos.