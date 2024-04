En Morelia, ¿a dónde puedo acudir si no recibo el pago de utilidades?

Comentó que si no se hace el pago de utilidades, así como el no contar con contratos de trabajo o no dar seguridad social a los trabajadores, los patrones pueden hacerse acreedores a multas y sanciones que van desde los 5 mil hasta el medio millón de pesos, según la gravedad del asunto.

Dijo que hay casos en los que las empresas reportan que no tuvieron ganancias en el año, por lo que no hubo utilidades.