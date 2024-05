En Morelia 80% de la carne que se consume viene de mataderos clandestinos: ganadero

Añadió que no hay un control zoosanitario; hay enfermedades zoonóticas, que son transmisibles del animal al hombre como tuberculosis, brucelosis y otras más, "pero no hay ningún control, no tenemos un médico veterinario que haga el control en el rastro de Morelia porque es un negocio particular, no es ni siquiera de la Unión (Ganadera)".

Agregó que en Morelia la Asociación Ganadera Local de Morelia tiene 2 mil 800 socios "con nombre y cuerpo" que "matan" en los rastros periféricos o que se apoyan con un intermediario para meter el ganado a los rastros o matan en el clandestinaje.

Mientras aseguró que no pueden ser competitivos y no se puede cuantificar lo que se produce, ni saber la "trazabilidad" del ganado, es decir, conocer "desde que nace hasta que muere cuál es su condición porque la mayor parte del ganado está aretado con aretes apócrifos que no aparecen en el sistema".

Por otra parte, lamentó que hay "tiendotas" cuya carne viene de los Estados Unidos de América, además de que "¿cómo podemos ser competitivos los ganaderos si nuestro Gobierno Federal permite la entrada de 85 mil cabezas de ganado que vienen de Centro y Sudamérica?, pero nos dicen nuestros compañeros presidentes de los ganaderos de Tabasco y de Chiapas que en la entrada de la frontera se aretan".

A su vez, Juan Lemus Sánchez, presidente de la Asociación Ganadera Local General del municipio de Buenavista, dijo que hay otra problemática que se presenta allá, hay rastros clandestinos, pero, además "a las 4:00 o 5:00 de la tarde arriman la vaca para que la gente vea la que van a matar y en la madrugada se las cambian, cuando la matan no saben si es la que le mostraron".