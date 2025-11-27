En Morelia, 13 personas han hecho el canje de armas al Ejército

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los últimos dos días, al menos 13 personas han realizado el canje de armas ante el personal del Ejército, como parte de la estrategia del gobierno federal implementada dentro del Plan Michoacán en la ciudad de Morelia.

El personal que se encuentra brindando el servicio en la plaza Benito Juárez, en el Centro Histórico de la ciudad, indicó que desde ayer han sido poco más de 10 personas las que se han presentado para intercambiar sus armas por un monto económico, dependiendo del tipo de artefacto.

La actividad consiste en que la población lleve las armas, cartuchos, balas, explosivos o cualquier otro tipo de artefacto que tengan en casa, con el objetivo de evitar accidentes. A decir de la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación federal, Rocío Bárcena Molina, estos objetos “generan muchos peligros, tanto para las infancias como para los adultos”.