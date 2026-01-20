En minutos, localizan camioneta robada tras asalto violento en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia logró la recuperación de un vehículo que había sido robado con violencia minutos antes, gracias a una rápida reacción operativa y a la coordinación con el sistema de videovigilancia del C4.

De acuerdo con el reporte oficial, tras recibir el aviso del robo, los oficiales activaron de inmediato los protocolos de atención y desplegaron un operativo de localización, apoyados por el monitoreo de las cámaras de seguridad.