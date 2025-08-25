En lo que va del año 4 semáforos de Morelia resultaron afectados por percances viales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En este 2025, aproximadamente cuatro semáforos de Morelia han resultado dañados debido a accidentes automovilísticos, informó Joanna Moreno Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del municipio (Sedum).

En entrevista colectiva, la funcionaria explicó que los reportes por fallas en los semáforos de la ciudad suelen atenderse en menos de 24 horas, sobre todo cuando se trata de fallas eléctricas derivadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). No obstante, aclaró que el tiempo de atención puede variar cuando la afectación se debe a otros factores.

“Normalmente se atienden en menos de 24 horas, salvo que sea por algún accidente o alguna obra en la que se haya dañado el controlador o algo más fuerte (…)”, recalcó.

La secretaria señaló que no es común que los semáforos se vean afectados por accidentes viales y precisó que, en lo que va del año, se han registrado entre tres y cuatro casos.

En cuanto a los costos de reparación, explicó que cuando el daño alcanza al controlador, el gasto es mayor. En esos casos, indicó por medio de Policía Morelia se presenta la denuncia penal por daños.

Moreno Manzo añadió que en algunas ocasiones los conductores responsables se detienen —generalmente cuando cuentan con seguro—, pero en otras no se logra identificar al vehículo que ocasionó el siniestro, por lo que el costo de la reparación corre a cargo del municipio.

Como ejemplo, recordó uno de los casos más costosos, ocurrido en el periférico, a la altura del ramal, donde un accidente dañó por completo el semáforo y su controlador. El gasto de reparación en dicha ocasión ascendió a 800 mil pesos y pudo recuperarse gracias al seguro del conductor.

