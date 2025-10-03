En la quietud de la noche, protagonizada por Yalitza Aparicio, se estrenará en el FICM 2025

La función está programada para el miércoles 15 de octubre a las 16:15 horas en Cinépolis Centro, como parte de la programación oficial del festival.

La película cuenta con un elenco encabezado por Yalitza Aparicio, acompañada por Memo Villegas, Jesús Ochoa y Leonardo Nájar, quienes dan vida a una historia profundamente ligada a la identidad cultural mexicana.