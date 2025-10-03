En la quietud de la noche, protagonizada por Yalitza Aparicio, se estrenará en el FICM 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) será el escenario para la premiere de En la quietud de la noche, dirigida por Arístides Mantilla, una cinta que celebra la vida, la memoria y la tradición del Día de Muertos, una de las festividades más emblemáticas de México.
La función está programada para el miércoles 15 de octubre a las 16:15 horas en Cinépolis Centro, como parte de la programación oficial del festival.
La película cuenta con un elenco encabezado por Yalitza Aparicio, acompañada por Memo Villegas, Jesús Ochoa y Leonardo Nájar, quienes dan vida a una historia profundamente ligada a la identidad cultural mexicana.
En el Día de Muertos, un niño mexicano de 10 años espera con ilusión la visita de su abuelo fallecido para conocerlo por primera vez. Mientras enfrenta el escepticismo de sus padres, la familia descubre que la memoria es un puente que trasciende la vida y la muerte.
Con esta obra, Mantilla explora la conexión entre generaciones y el valor de los recuerdos como herencia intangible.
BCT