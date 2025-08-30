En gestión, combis eléctricas para Morelia; serían chinas: Martínez Pasalagua

“Estamos viendo un proyecto bien sustentado con la viabilidad que se requiere (…). Tenemos que ir por partes, lo que vamos a hacer es que una empresa mexicana use el cascarón chino. Y nosotros vamos a poner centros de recarga sustentables con paneles solares”, explicó.

Agregó que también se analiza el tema de los tiempos de recorrido, con el objetivo de determinar en qué puntos de la ciudad se deberían ubicar los centros de recarga, y así evitar que las unidades se queden varadas sin energía.

En cuanto al esquema de financiamiento, aclaró que no se prevé apoyo del gobierno, por lo que resaltó que buscan el respaldo de bancos internacionales, con la expectativa de adquirir entre 200 y 300 unidades eléctricas durante este año.

Finalmente, Martínez Pasalagua subrayó que la incorporación de este tipo de transporte podría contribuir a mejorar la movilidad, ya que se trata de vehículos con mayor capacidad de pasajeros.

“Son más altas y un poquito más largas que las urvan, le caben 24 pasajeros sentados (…). En cuanto incrementas el número de movilidad interna de un vehículo, incrementas la movilidad de la sociedad”, puntualizó el líder transportista.

