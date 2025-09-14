Morelia

En Fuentes de Morelia y Juana Pavón, realiza SSP jornada de limpieza

Se dio atención a las áreas verdes, y se acercaron servicios de atención animal
En Fuentes de Morelia y Juana Pavón, realiza SSP jornada de limpieza
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos y vecinas y vecinos, llevaron a cabo una nueva jornada de limpieza integral en el área verde de la colonia Juana Pavón y Fuentes de Morelia.

Desde temprana hora, trabajadores municipales se trasladaron a esta zona ubicada al sur de la capital, a fin de mejorar los espacios que diariamente son utilizados por las familias para convivir y hacer deporte.

CORTESÍA

Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la referida Secretaría, explicó que la jornada consistió en el retiro de basura, poda de jardines, clareo de luminarias; además de acercar servicios para las mascotas, a través del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA).

Comentó que además de la labor de las brigadas, la participación ciudadana es fundamental, pues son ellos quienes utilizan las áreas comunes y cuando colaboran en la limpieza, se genera un sentido de pertenencia y cuidado.

BCT

Morelia
SSP
Jornada de limpieza
Juana Pavón
En Fuentes de Morelia

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com