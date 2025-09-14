En Fuentes de Morelia y Juana Pavón, realiza SSP jornada de limpieza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos y vecinas y vecinos, llevaron a cabo una nueva jornada de limpieza integral en el área verde de la colonia Juana Pavón y Fuentes de Morelia.

Desde temprana hora, trabajadores municipales se trasladaron a esta zona ubicada al sur de la capital, a fin de mejorar los espacios que diariamente son utilizados por las familias para convivir y hacer deporte.