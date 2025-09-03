En fiestas patrias, 40 establecimientos del Centro Histórico de Morelia tendrán restricción de venta de alcohol

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, recalcó que para las próximas fiestas únicamente habrá restricción en la venta de alcohol para llevar en cerca de 40 establecimientos del primer cuadro del Centro Histórico.

“Restricción sí habrá, y hay que ser muy claros porque luego se malinterpreta en que habrá ley seca en todo el municipio, y no es así. Solamente habrá restricción con el acuerdo administrativo, para la restricción de venta de alcohol en la zona en donde se hacen los filtros para llevar a cabo el concierto (…)”, subrayó.

Aunado a esto, Benítez Silva señaló que esta medida abarcará la misma zona en la que en otras ocasiones ya se ha implementado, es decir, desde la calle Abasolo hasta la Fuente de las Tarascas, lo que contempla alrededor de 40 establecimientos entre restaurantes, bares, cafeterías y tiendas de conveniencia, explicó.

En este tenor, el secretario precisó que la restricción será únicamente en la venta de alcohol para llevar, por lo que sí estará permitido que los establecimientos lo oferten siempre y cuando el consumo sea dentro del lugar.

Para finalizar, indicó que al momento ningún establecimiento había presentado alguna solicitud para extender su horario de servicio. Y cuestionado respecto a la solicitud del permiso correspondiente para el concierto del 15 de septiembre, indicó que hasta el inicio de esta semana no se las habían dirigido, pero subrayó que todavía se encuentran en el plazo estipulado para hacerlo.

BCT