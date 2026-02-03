En fase de acabados, albergue del DIF Morelia y Casa del Adulto Mayor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La construcción del albergue para niñas, niños y adolescentes del DIF Morelia, así como la Casa del Adulto Mayor, registra avances superiores al 80 %, informó Juan Fernando Sosa Tapia, titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales.

En entrevista, el funcionario señaló que ambas obras podrían estar concluidas en un plazo de un mes o mes y medio; no obstante, recalcó que todavía quedan distintos trabajos por realizar.

“Son de las obras más importantes que tenemos, seguimos avanzando. Yo espero que a más tardar en un mes (o más) quede concluida la mayor parte de los trabajos (…)”, resaltó.