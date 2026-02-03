En fase de acabados, albergue del DIF Morelia y Casa del Adulto Mayor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La construcción del albergue para niñas, niños y adolescentes del DIF Morelia, así como la Casa del Adulto Mayor, registra avances superiores al 80 %, informó Juan Fernando Sosa Tapia, titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales.
En entrevista, el funcionario señaló que ambas obras podrían estar concluidas en un plazo de un mes o mes y medio; no obstante, recalcó que todavía quedan distintos trabajos por realizar.
“Son de las obras más importantes que tenemos, seguimos avanzando. Yo espero que a más tardar en un mes (o más) quede concluida la mayor parte de los trabajos (…)”, resaltó.
Respecto a la Casa del Adulto Mayor, que se construye en la zona sur de la ciudad, Sosa Tapia detalló que ya se encuentran concluidos tres edificios y actualmente se trabaja en acabados como colocación de pisos y ajustes finales.
Mientras que en el refugio para niñas, niños y adolescentes, indicó que ya se cuenta con la infraestructura principal, por lo que las labores también se concentran en los acabados; sin embargo, precisó que esta obra podría requerir un poco más de tiempo para culminarla.
Cabe resaltar que ambas construcciones iniciaron el año pasado y, en el caso del refugio del DIF Morelia, las autoridades municipales han señalado que también estará disponible para familias en contexto de migración.
