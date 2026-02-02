En etapa final, glorieta que conectará avenidas Juan Pablo Segundo y Amalia Solórzano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La obra de la glorieta en la avenida Juan Pablo Segundo, conexión clave con la vialidad Amalia Solórzano, está próxima a concluir y se prevé su inauguración en los próximos días, informó Juan Fernando Sosa Tapia, titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales.

En entrevista, el secretario explicó que los trabajos en esta glorieta se han realizado principalmente en horario nocturno, con el objetivo de disminuir las afectaciones a la ciudadanía.

“Recordemos que esta avenida conecta lo que es la Amalia Solórzano, que es el medallón hacia lo que es la Juan Pablo Segundo, a través de Quinta Cantera (…)”, indicó.

En este sentido, Sosa Tapia señaló que el avance de la obra es superior al 90 por ciento, por lo que se prevé que en los próximos días pueda ser inaugurada por el edil moreliano, Alfonso Martínez Alcázar, en compañía del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

“Se está trabajando en las obras inducidas, como son banquetas, pero falta únicamente lo que es el señalamiento horizontal y vertical; esperamos que quede en estos días, al igual que el paisajismo (…)”, precisó.

Adicionalmente, recordó que el recurso para estas labores, realizadas por el municipio en dicha zona, proviene del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum), por lo que afirmó que se ha trabajado de manera conjunta con el estado.

Finalmente, el secretario estimó que aproximadamente el 50 por ciento de las dependencias municipales han participado en el desarrollo del proyecto, entre ellas Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Servicios Públicos, Tesorería, entre otras.

