En este Día de Muertos, la memoria perdura en el Panteón Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con cubetas, escobas, flores y mucha nostalgia, decenas de familias comienzan a llegar al Panteón Municipal de Morelia para alistar las tumbas y así recibir a sus difuntos en este Día de Muertos.

Poco a poco, los pasillos antes silenciosos se llenan de vida con el color naranja y el característico aroma de la flor de cempasúchil, también se escuchan los murmullos de las personas y uno que otro conjunto musical que acompaña el ambiente.

Entre las tumbas se encontraba el señor Efraín Robles, quien de manera minuciosa acomodaba los pétalos de cempasúchil sobre la lápida de su hijo.

“Yo vengo a visitar a mi hijo que murió de recién nacido hace ya muchos años. No le pusimos un nombre, pero se queda el recuerdo de nuestro niño que esperábamos con mucho cariño” compartió con voz suave.