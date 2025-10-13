En este año Semmujeris ha canalizado a tres mujeres a refugios fuera de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) ha canalizado a tres mujeres a refugios o asociaciones fuera del municipio, informó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la dependencia.

En entrevista, la funcionaria indicó que actualmente el refugio con el que cuentan opera a la mitad de su capacidad. “Esto es muy cambiante de un momento para otro; por lo general, en diciembre y fechas de vacaciones es cuando mayormente aumenta el número de ingresos al refugio (…)”, subrayó.

Aunado a esto, la secretaria comentó que recientemente uno de los casos (junto con su núcleo familiar) fue direccionado a un refugio de la red nacional, con el objetivo de que pudiera reiniciar su vida en otro estado, ya que en el municipio no era posible hacerlo.

Al respecto, Hernández Abarca explicó que existe colaboración con otros estados a través de la red nacional de refugios, y compartió que en lo que va de este año suman 3 casos los que, por distintas circunstancias, la Semmujeris ha canalizado ya sea a otros refugios fuera de Morelia o asociaciones civiles fuera del territorio michoacano.

“Hay mujeres que no pueden reiniciar su vida en el municipio o en el estado al que pertenecen, y tienen que moverse a otros lugares, con todo lo que eso implica, es decir, iniciar una nueva vida en un lugar diferente donde no conoces a nadie (…)”, destacó la secretaria.

La funcionaria agregó que, una vez que las mujeres son canalizadas a otros refugios, la Semmujeris mantiene el acompañamiento durante seis meses o hasta que ellas lo requieran.

Para finalizar, subrayó la importancia de asignar mayor presupuesto a los refugios, con el fin de fortalecer las redes de apoyo y atender los casos que se presentan, ya que —resaltó— no sólo se brinda atención a mujeres del municipio, sino también a las de municipios aledaños e incluso a casos canalizados desde otros estados.

