En esta temporada aumentan accidentes viales que requieren intervención de PC Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Prácticamente desde finales de noviembre y hasta principios de enero suele registrarse un incremento en los accidentes automovilísticos que requieren el apoyo de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia, destacó el coordinador Francisco Xavier Lara Medina.

“Suelen ser accidentes vehiculares muy fuertes y muy complicados, que son en los que apoyan nuestros compañeros bomberos; todos tienen formación como paramédicos (…)”, indicó.

Aunado a ello, señaló que se cuenta con el equipo hidráulico necesario para la atención de personas prensadas en choques o volcaduras.

En este tenor, precisó que en estos reportes los primeros respondientes son elementos de Policía Morelia y, posteriormente, se solicita el apoyo a la Coordinación de PC Municipal ya sea para rescate, para direccionar paramédicos, limpieza de residuos como gasolina o más.

“En diciembre es más del doble de lo que ocurre en el resto del año; hay que tener mucha precaución. En el tema de los festejos, hay que divertirnos con precaución y con la noción de que no solamente nos podemos afectar a nosotros, sino a terceros y a nuestra familia”, destacó.

Asimismo, recomendó que, en caso de acudir a posadas o a algún otro festejo, se designe a una persona conductora responsable que no haya consumido alcohol, con el fin de disminuir riesgos al trasladarse.

“Se deben principalmente por el exceso de velocidad, la combinación del alcohol, la falta de precaución y, bueno, la imprudencia. Principalmente, yo creo que los accidentes no nacen, se hacen, y depende de nosotros mantenernos seguros”, concluyó.

Para culminar, Lara Medina expuso que prácticamente no existe una zona específica donde se concentren estos accidentes, pues se registran en distintas áreas de la ciudad, aunque generalmente ocurren en las avenidas principales.

