En el Día de la Juventud, impulsan talento local con "Encuentro de Bandas"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional de la Juventud, se realizó un "Encuentro de Bandas", en la que pudieron disfrutar del talento local en la plaza Melchor Ocampo, evento organizado por el Instituto de la Juventud Michoacana.

Jóvenes, y no tan jóvenes, disfrutaron de las composiciones y arreglos musicales hechos por los integrantes de las cinco bandas morelianas, como Lunares, Verde Olivo, Debeku, Livian y Estevez and the Wet Peoble.