En el CAM, más de 400 personas participaron en el Simulacro Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Centro Administrativo de Morelia (CAM), más de 400 personas participaron en el segundo Simulacro Nacional 2025, que tuvo como hipótesis una magnitud de 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas.
El ejercicio se llevó a cabo a las 12:00 del día y, de acuerdo con el bombero Rodrigo Camacho, jefe de Bomberos de Morelia, los trabajadores y ciudadanos evacuaron los distintos inmuebles en 3 minutos con 55 segundos.
Añadió que, aunque el tiempo de evacuación puede considerarse bueno, aún se puede mejorar. También resaltó la importancia de la participación de todos los trabajadores del CAM, así como de la ciudadanía que acudió a realizar trámites.
Posteriormente, Rodrigo Camacho indicó, en entrevista, que en este ejercicio hubo una buena respuesta, y si bien no existe un tiempo específico de evacuación ideal, quedan algunos aspectos por mejorar.
Entre estos, compartió que sería integrar por cada área del CAM grupos específicos al momento de realizar la evacuación, esto con el objetivo de tener una mayor organización, además de agregar señalética en el patio donde se detalle el punto de reunión.
RPO