En el CAM, más de 400 personas participaron en el Simulacro Nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Centro Administrativo de Morelia (CAM), más de 400 personas participaron en el segundo Simulacro Nacional 2025, que tuvo como hipótesis una magnitud de 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas.

El ejercicio se llevó a cabo a las 12:00 del día y, de acuerdo con el bombero Rodrigo Camacho, jefe de Bomberos de Morelia, los trabajadores y ciudadanos evacuaron los distintos inmuebles en 3 minutos con 55 segundos.