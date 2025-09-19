Morelia

En el CAM, más de 400 personas participaron en el Simulacro Nacional

En el CAM, más de 400 personas participaron en el Simulacro Nacional
AHOLIBAMA ANDRADE
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Centro Administrativo de Morelia (CAM), más de 400 personas participaron en el segundo Simulacro Nacional 2025, que tuvo como hipótesis una magnitud de 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas.

El ejercicio se llevó a cabo a las 12:00 del día y, de acuerdo con el bombero Rodrigo Camacho, jefe de Bomberos de Morelia, los trabajadores y ciudadanos evacuaron los distintos inmuebles en 3 minutos con 55 segundos.

“Se evacuó el edificio oriente con 135 personas, el edificio norte con 130 y dos personas lesionadas, una trasladada al hospital y otra que no lo ameritó, y el edificio poniente con 173 personas”
puntualizó
Rodrigo Camacho, jefe de Bomberos de Morelia
Rodrigo Camacho, jefe de Bomberos de MoreliaJessica Aguirre

El bombero destacó que, dadas las condiciones del inmueble, el punto de reunión fue el patio principal del CAM.

Añadió que, aunque el tiempo de evacuación puede considerarse bueno, aún se puede mejorar. También resaltó la importancia de la participación de todos los trabajadores del CAM, así como de la ciudadanía que acudió a realizar trámites.

“Seguiremos desde Protección Civil y Bomberos haciendo ejercicios de este tipo para poder disminuir los tiempos, más que nada ir creando la conciencia en las personas de la importancia que tienen las evacuaciones”
precisó Camacho

Posteriormente, Rodrigo Camacho indicó, en entrevista, que en este ejercicio hubo una buena respuesta, y si bien no existe un tiempo específico de evacuación ideal, quedan algunos aspectos por mejorar.

Entre estos, compartió que sería integrar por cada área del CAM grupos específicos al momento de realizar la evacuación, esto con el objetivo de tener una mayor organización, además de agregar señalética en el patio donde se detalle el punto de reunión.
AHOLIBAMA ANDRADE
AHOLIBAMA ANDRADE
AHOLIBAMA ANDRADE
AHOLIBAMA ANDRADE
AHOLIBAMA ANDRADE
Te puede interesar:
Inicia programa “Guardianes Cívicos” en preparatorias y universidades: SSP
En el CAM, más de 400 personas participaron en el Simulacro Nacional

RPO

CAM
simulacro nacional

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com