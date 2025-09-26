En distintos puntos, Gobierno de Morelia realiza acciones de bacheo y mantenimiento vial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Morelia, a través de sus brigadas, realizó labores de bacheo y mantenimiento vial. Estas acciones forman parte del compromiso del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar de mejorar la infraestructura urbana y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En este sentido, las brigadas y equipos especiales atendieron varios puntos de la ciudad con bacheo manual superficial en avenida Pedregal, y bacheo profundo en el Mercado de Abastos, en las vialidades Jitomate y Piña.