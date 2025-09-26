Morelia

En distintos puntos, Gobierno de Morelia realiza acciones de bacheo y mantenimiento vial

Se atienden reportes ciudadanos
En distintos puntos, Gobierno de Morelia realiza acciones de bacheo y mantenimiento vial
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Morelia, a través de sus brigadas, realizó labores de bacheo y mantenimiento vial. Estas acciones forman parte del compromiso del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar de mejorar la infraestructura urbana y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En este sentido, las brigadas y equipos especiales atendieron varios puntos de la ciudad con bacheo manual superficial en avenida Pedregal, y bacheo profundo en el Mercado de Abastos, en las vialidades Jitomate y Piña.

CORTESÍA

Además, se llevaron a cabo labores de bacheo con el jetpatcher en la calle Amado Nervo, en varias secciones desde la 5 de Febrero hasta 20 de Noviembre. Asimismo, se efectuó limpieza con barredoras mecánicas del puente vehicular en avenida Madero Poniente, casi esquina con Periférico Paseo de la República.

La Secretaría de Obras Públicas invita a las y los morelianos a tomar precauciones y respetar las indicaciones de los trabajadores y señalizaciones en las zonas de trabajo, además de circular con precaución ante la presencia del personal de brigadas, respetar los señalamientos y cortes temporales a la circulación.

BCT

Morelia
gobierno de Morelia
mantenimiento vial
bacheo y mantenimiento vial

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com