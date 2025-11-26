En diciembre Morelia tendrá la posada “Noche de Paz” y Oración Unida: arzobispo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La posada navideña de Morelia “Noche de Paz” se realizará el próximo sábado 20 de diciembre en las inmediaciones del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Además, para el 4 de diciembre se tiene programada una jornada de oración, informó el arzobispo de la Arquidiócesis de Morelia, Carlos Garfias Merlos.
Durante un encuentro con medios de comunicación, realizado en la tercera sesión del Comité para la Construcción de la Paz, se destacó que esta actividad, programada para el 20 de diciembre a las 18:30 horas, tiene como objetivo “unir familias y comunidades, a través de un mensaje de unión y amor”.
En este sentido, se precisó que este es el cuarto año en que el Ayuntamiento de Morelia y la Arquidiócesis unen esfuerzos para las celebraciones decembrinas, particularmente con la realización de dicha posada.
“El tema es Noche de Paz, con un mensaje que inspira a reencontrarse como comunidad en paz y amor, que la ciudadanía necesita”, se recalcó, a la par de señalar que más adelante se dará más información sobre la actividad.
Asimismo, monseñor Carlos Garfias Merlos informó que el próximo 4 de diciembre se llevará a cabo la Oración Unida, que en esta ocasión tendrá como sede el Colegio de Morelia, a las 19:00 horas.
Sobre esta actividad, explicó que se trata de la quinta edición que realizan. Finalmente, compartió que la intención es que distintos representantes de fe se unan para llevar a cabo esta jornada de oración en beneficio de la ciudadanía.
