En diciembre Morelia tendrá la posada “Noche de Paz” y Oración Unida: arzobispo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La posada navideña de Morelia “Noche de Paz” se realizará el próximo sábado 20 de diciembre en las inmediaciones del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Además, para el 4 de diciembre se tiene programada una jornada de oración, informó el arzobispo de la Arquidiócesis de Morelia, Carlos Garfias Merlos.

Durante un encuentro con medios de comunicación, realizado en la tercera sesión del Comité para la Construcción de la Paz, se destacó que esta actividad, programada para el 20 de diciembre a las 18:30 horas, tiene como objetivo “unir familias y comunidades, a través de un mensaje de unión y amor”.

En este sentido, se precisó que este es el cuarto año en que el Ayuntamiento de Morelia y la Arquidiócesis unen esfuerzos para las celebraciones decembrinas, particularmente con la realización de dicha posada.