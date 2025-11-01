En Día de Muertos, Morelia se consolida como el epicentro del turismo internacional en Michoacán

Personas de Estados Unidos, sudamérica, Europa y, en años recientes, Asia, son una presencia recurrente en las plazas y espacios públicos del Centro histórico de Morelia.

Maravillados por los altares, tapetes, adornos y las miles de flores de cempasúchil, el turismo internacional tiene a Morelia como un destino obligado para disfrutar del Día de Muertos.

Alfonso Martínez, comentó que esto es resultado del gran programa de actividades que enmarca la tradición, y también del trabajo de promoción que se hace en distintos foros internacionales, en donde se presume la capital.