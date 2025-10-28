En Día de Muertos, insolaciones y luxaciones son las incidencias más frecuentes en panteones: PC Municipal

En cuanto al número de casos atendidos en este camposanto en años anteriores, comentó que suelen registrar alrededor de cinco casos de insolación y una cifra similar de luxaciones de tobillo. Esto último se debe a que los pasillos entre las tumbas son muy estrechos, lo que causa este tipo de accidentes, explicó.

Ante ello, Lara Medina compartió algunas recomendaciones para la población. Pues subrayó que, aunque se contará con un módulo de atención, lo ideal es que la ciudadanía también tome medidas preventivas.

Por consiguiente, recomendó a la población mantenerse hidratada, evitando refrescos y bebidas con alta cantidad de azúcares; portar gorras o sombreros para protegerse del sol; usar bloqueador y, de ser posible, prendas que ayuden a reducir la exposición a los rayos solares.

También pidió prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores para evitar caídas que puedan derivar en lesiones. Además, sugirió identificar tanto los puestos de socorro, como al personal de Policía Morelia y Protección Civil para solicitar apoyo en caso de ser necesario.

Incendios menores aumentan 20% en Día de Muertos

Otro aspecto que el coordinador mencionó al que se debe prestar atención, es a las veladoras que se colocan tanto en los panteones como en los altares.

Pues informó que los incendios menores incrementan aproximadamente un 20% durante esta temporada de Día de Muertos, particularmente debido al uso de veladoras.

Explicó que estos incidentes se deben, en la mayoría de los casos a la falta de vigilancia constante. Ya que además se debe tomar en cuenta que en los altares se suelen utilizar materiales flamables, y que sin supervisión (en caso de llegar a entrar en contacto con el fuego) puede salirse de control y provocar incendios.

Lara Medina señaló que, aunque los incendios registrados otros años en este periodo no han sido de gravedad, sí se presenta un incremento. Por ello, recomendó mantener vigilancia constante, y de ser posible contar con un extintor.

BCT