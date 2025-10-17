Rescatan en Morelia a 10 perritos; estaban en condiciones de maltrato animal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en la colonia Nueva Esperanza, de esta ciudad de Morelia, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) rescató y aseguró 10 ejemplares caninos que se encontraban en condiciones de maltrato animal.

Lo anterior derivó de actos de investigación efectuados por la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, mediante los cuales se acreditó la posible comisión de hechos constitutivos de delito en un inmueble de calle Brígida García de la citada colonia, motivo por el que se solicitó ante el Juez de Control la respectiva orden de cateo.

Con la autorización judicial correspondiente, personal ministerial en coordinación con peritos en criminalística y médicos veterinarios llevó a cabo la diligencia en el domicilio indicado, donde fueron localizados los ejemplares caninos en malas condiciones de salud, así como dos cráneos y restos óseos de posibles ejemplares de la misma especie.

Con apoyo del Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), los animales quedaron bajo su resguardo en donde recibirán atención médica y cuidados adecuados. En tanto, el Ministerio Público continuará con las investigaciones a efecto de determinar las responsabilidades que correspondan.

