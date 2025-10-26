En cateo realizado en Morelia, FGE aseguró 750 dosis de metanfetamina y detuvo a una persona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones para investigar y combatir el narcomenudeo en la capital del estado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) realizó un cateo en un inmueble de la colonia Industrial, donde aseguró 750 dosis de metanfetamina y detuvo a una hombre, presuntamente relacionado con actividades ilícitas.

La diligencia se llevó a cabo en cumplimiento a una orden otorgada por un Juez de Control, derivado de actos de investigación realizados por la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, que permitieron establecer posibles hechos constitutivos de delito en un domicilio ubicado sobre la calle Acero de la citada colonia.

Durante el operativo, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo con apoyo del binomio canino K9, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN), inspeccionaron el inmueble y localizaron una bolsa de material sintético transparente con sustancia cristalina granulosa, con características propias de la metanfetamina, dando un peso total de 30 gramos, equivalente a 750 dosis.

En el lugar fue detenido Jorge Fernando “N”, de 33 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por su posible relación en el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

