En cateo realizado en colonia Obrera de Morelia, FGE asegura 975 dosis de metanfetamina y detiene a cuatro personas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En cumplimiento a una orden emitida por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, llevó a cabo un cateo en un inmueble ubicado en la calle Manuel Buendía de la colonia Obrera, en esta capital, donde fueron aseguradas 975 dosis de metanfetamina y se realizó la detención de cuatro personas.

Durante la diligencia, personal de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, con apoyo del binomio canino K9, aseguró 14 bolsas de plástico que contenían sustancia granulosa y cristalina con características propias de la metanfetamina, así como una pipa de cristal con residuos y ahumamiento del mismo narcótico.

El peso total de la sustancia equivale a 975 dosis de metanfetamina, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud.

En el lugar fueron detenidos Osvaldo “N”, de 25 años; América Guadalupe “N”, de 28 años; Froylán “N”, de 27 años; y Diego Armando “N”, de 27 años, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público a efecto de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

