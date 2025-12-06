En análisis solicitud para ampliación de horario de tres antros en diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al momento, tres establecimientos de la capital michoacana han presentado solicitudes para contar con una ampliación de horario debido a festejos propios de la temporada decembrina, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista colectiva, el secretario explicó que dichos establecimientos corresponden al giro “C”, ya que cuentan con permiso para la venta de bebidas alcohólicas. Sobre estos, indicó que uno se ubica en la avenida Enrique Ramírez y los otros dos en la avenida Juan Pablo Segundo.

“Tenemos registro de estos tres lugares que han solicitado, son particularmente antros. Pero todavía no se autoriza, estamos como en cada caso analizando la solicitud (...)”, destacó.

Aunado a esto, Benítez Silva señaló que en cada caso se debe revisar la solicitud, pues en caso de valorarse otorgar el permiso, se debe corroborar el comportamiento de estos establecimientos durante el año; con base en esto, indicó que se determina si procede o no la solicitud.

Cabe resaltar que, en entrevistas anteriores, el secretario ha indicado que los establecimientos que no acaten el horario establecido en sus licencias de funcionamiento pueden ser acreedores a sanciones económicas o incluso a una clausura, además de que se valoran otros aspectos como el exceso de ruido.

