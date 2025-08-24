En ambiente familiar se lleva a cabo los Carros Locos, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estadio Morelos, Las Tarascas, los ajolotes, trailers, el torito de petate, vochos, ranas, la guitarra de Paracho y demás icónicos de Morelia y Michoacán se hicieron presentes en la 3ª edición de los Carros Locos que organizó el Ayuntamiento de Morelia; 47 equipos se inscribieron en esta carrera que pone en alto el nombre de la capital michoacana.

El alcalde Alfonso Martínez Alcázar indicó que se trata de un evento familiar, por lo que invitó a los participantes a echarle mucha ganas.