En ambiente familiar se lleva a cabo los Carros Locos, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estadio Morelos, Las Tarascas, los ajolotes, trailers, el torito de petate, vochos, ranas, la guitarra de Paracho y demás icónicos de Morelia y Michoacán se hicieron presentes en la 3ª edición de los Carros Locos que organizó el Ayuntamiento de Morelia; 47 equipos se inscribieron en esta carrera que pone en alto el nombre de la capital michoacana.
El alcalde Alfonso Martínez Alcázar indicó que se trata de un evento familiar, por lo que invitó a los participantes a echarle mucha ganas.
Mientras que el gerente del Centro Histórico, Gaspar Hernández, comentó que se cumple con los objetivos de la promoción del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, además de posicionar a Morelia a nivel nacional e internacional con un evento único y espectacular que une a las familias, a los amigos y a las empresas.
El primer año se tuvo una participación de 40 coches, el segundo año incremento a 45 y, en esta tercera edición se inscribieron 47.
Muchos participantes quedaron en el camino, el tope que colocaron en la avenida Morelos Norte, yendo al Pipila, hizo que más de uno volará, un de plano salió de la competencia y tuvieron que intervenir los servicios de emergencias ante el golpe que recibió. Muchos apenas terminaron, lo empujaban los integrantes del equipo y unos cuantos se quedaron sin frenos y golpeaban con las llantas que se pusieron después de la meta.
El ambiente familiar, entre porras, ayudó dar los ánimos para que los participarán concluyeran la carrera, unos se bajaron del carrito para poder cruzar la meta cargando los pedazos que quedaron tras la participación.
RYE