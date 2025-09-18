En acción operativa realizada en Tzitzio, aseguran armamento y equipo táctico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante una acción operativa implementada en el marco de la Estrategia Nacional Antiextorsión, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) y la Policía de Morelia, aseguraron armas de fuego, cargadores, chalecos balísticos y equipo táctico en el municipio de Tzitzio.

El personal de las instituciones se encontraba en la ranchería El Conejo, con el propósito de cumplimentar órdenes de aprehensión contra objetivos delincuenciales; sin embargo, durante el operativo sostuvieron un enfrentamiento con civiles armados, quienes lograron darse a la fuga. Durante la inspección en la zona, fueron localizados diversos indicios que fueron asegurados conforme a los protocolos correspondientes.

En el sitio se localizó un arma larga calibre 7.62; un arma larga calibre 5.56; un arma corta calibre .380 abastecida con tres cartuchos; además de 19 cargadores de metal desabastecidos, 3 bases para cargar radios y 10 chalecos balísticos de color negro con porta cargadores y placas balísticas.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones correspondientes.