En abril se espera iniciar con el Programa de Prevención de Inundaciones de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del mes de abril se prevé iniciar las labores de limpieza en ríos y drenes de Morelia, como parte del Programa de Prevención de Inundaciones, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Durante una entrevista colectiva, el secretario indicó que desde el año pasado se ha trabajado para adelantar estas acciones, con el objetivo de que durante la temporada de lluvias los afluentes se encuentren libres de residuos.

“Prácticamente estaríamos sobre los mismos rangos en este 2026 y bueno, se arrancaría con mucho tiempo de anticipación para esperar las lluvias y no tener ninguna complicación, pues en el 2025 no se tuvieron inundaciones como el año antepasado (...)”, destacó.

En este sentido, Vázquez Vargas recalcó que en 2024 se desazolvaron cerca de 22 kilómetros de ríos y drenes, con una recolección aproximada de 80 mil toneladas de residuos. Mientras que en 2025 se intervinieron casi 33 kilómetros, y el total de residuos retirados fue de alrededor de 120 mil toneladas.

Por lo anterior, el funcionario indicó que para el año en curso se prevén cifras similares a las registradas en 2025, esto de acuerdo con los tramos que se van a intervenir, además de que se espera brindar mayor atención a otros drenes.

Finalmente, Vázquez Vargas señaló que estos trabajos son posibles gracias al despliegue de cuadrillas de la dependencia, las cuales realizan labores de desazolve en ríos y drenes, así como acciones en rejillas y alcantarillas para retirar residuos y permitir un flujo óptimo del agua.

BCT