En abandono y sin comida: FGE rescatan a dos perros en Morelia

Los hechos se originaron a partir de actos de investigación que permitieron acreditar la posible comisión de conductas constitutivas de delito en perjuicio de los animales, por lo que el Ministerio Público solicitó ante un Juez de Control la correspondiente orden de cateo.

Una vez otorgada la autorización judicial, se realizó la diligencia en el domicilio señalado, donde fueron localizados los dos caninos en condiciones que comprometían su bienestar, procediendo a su aseguramiento conforme a la normatividad aplicable.