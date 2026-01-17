En abandono y sin comida: FGE rescatan a dos perros en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de una denuncia penal por el delito de maltrato animal, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, llevó a cabo un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Independencia, donde fueron rescatados dos ejemplares caninos de talla pequeña que se encontraban en estado de abandono y desnutrición.
Los hechos se originaron a partir de actos de investigación que permitieron acreditar la posible comisión de conductas constitutivas de delito en perjuicio de los animales, por lo que el Ministerio Público solicitó ante un Juez de Control la correspondiente orden de cateo.
Una vez otorgada la autorización judicial, se realizó la diligencia en el domicilio señalado, donde fueron localizados los dos caninos en condiciones que comprometían su bienestar, procediendo a su aseguramiento conforme a la normatividad aplicable.
El Ministerio Público continuará con las investigaciones a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.
