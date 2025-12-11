En 2026 podría concretarse rehabilitación de la pista de tartán en el Venustiano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a la promesa inicial de que la obra se realizaría este año, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, indicó que será hasta 2026 cuando podría concretarse la rehabilitación de la pista de tartán en el Centro Deportivo Ejército de la Revolución (Ceder), en Morelia.
En entrevista, el funcionario explicó que, aunque estaba previsto para este 2025, no fue posible ejecutarlo. Sin embargo, señaló que el proyecto será considerado para el próximo año dentro del programa “Espazio Público”, a través del Fondo de Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz).
Zarazúa Sánchez recordó que también estaban contempladas obras para canchas de pádel al interior del deportivo conocido como El Venustiano, aunque puntualizó que aún deben definir hasta dónde alcanza el presupuesto y si se dará prioridad a la pista, debido a su deterioro actual.
“Este año no lo hicimos, estamos buscando hacerlo el próximo también con el espacio de Fortapaz de Espazio Público. Vamos a definir hasta dónde nos da, porque también estamos identificando si va primero eso o el tartán”, declaró.
El titular de SCOP agregó que están a la espera de coordinación con el gobierno federal, el cual tiene la intención de intervenir en centros deportivos como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Indicó que al menos 10 municipios están considerados para obras de rehabilitación o construcción de estos espacios.
“Estamos esperando la comunicación con el gobierno federal, porque tiene la intención de hacer intervenciones en los centros deportivos de Michoacán. Estamos conciliando para ver a cuáles le entra la federación y a cuáles nosotros”, finalizó.
mrh