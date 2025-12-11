En 2026 podría concretarse rehabilitación de la pista de tartán en el Venustiano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a la promesa inicial de que la obra se realizaría este año, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, indicó que será hasta 2026 cuando podría concretarse la rehabilitación de la pista de tartán en el Centro Deportivo Ejército de la Revolución (Ceder), en Morelia.

En entrevista, el funcionario explicó que, aunque estaba previsto para este 2025, no fue posible ejecutarlo. Sin embargo, señaló que el proyecto será considerado para el próximo año dentro del programa “Espazio Público”, a través del Fondo de Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz).

Zarazúa Sánchez recordó que también estaban contempladas obras para canchas de pádel al interior del deportivo conocido como El Venustiano, aunque puntualizó que aún deben definir hasta dónde alcanza el presupuesto y si se dará prioridad a la pista, debido a su deterioro actual.