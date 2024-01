Empoderamiento económico y plataforma de autocapacitación, en las prioridades de Immujeris este 2024

La titular del Immujeris agregó que Morelia cerró el 2023 con su programa de trabajo y consideró que un aspecto importante es que la capital del estado salió de la lista de los 100 municipios más peligrosos en temas de violencia.

Sin embargo, explicó que el hecho de que Michoacán sea un foco rojo en homicidios dolosos, no permite que la capital salga de la Alerta de Violencia de Género.

“Una cosa son lo que se considera como un feminicidio, pero en los homicidios dolosos y las lesiones dolosas, las cifras estadísticas son fuertes para el estado de Michoacán, estamos dentro de los 10 primeros lugares de homicidio doloso y una lesión dolosa, que son los antecedentes a un feminicidio [...] Salimos de los 100 municipios más peligrosos en temas de violencia, ya no estamos, eso me parece un indicador clave. En el estado sigue siendo una constante el tema de los homicidios dolosos y las lesiones, ese es un foco rojo por el cual no podemos salir de la alerta”.

Finalmente, reiteró que desde el municipio se continuará dando seguimiento al plan de trabajo y se continuará visitando todas las colonias de la capital del estado.

rmr