Empistolado dispara contra fachada de casa en la colonia Jardines del Rincón, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la madrugada de este domingo alguien accionó un arma de fuego contra la fachada de una casa en la colonia moreliana Jardines del Rincón.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas, solo daños materiales, indicaron autoridades policiales.

Trascendió que el morador de la vivienda, alrededor de las 02:45 horas, escuchó detonaciones afuera de su casa, localizada en la calle Bambú, entonces al amanecer se asomó y vio dos impactos en la pared de la planta alta, por lo cual alertó a la Policía.

En el sitio se presentaron unos patrulleros municipales quienes encontraron seis casquillos percutidos regados en el suelo, entonces acordonaron el área y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyo personal especializado emprendió las averiguaciones pertinentes y recolectó los indicios.

