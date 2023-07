"Empantanado", tema jurídico del mercado "Independencia": Alfonso Martínez

Martínez Alcázar detalló que los 110 millones de pesos serían insuficientes, porque representaría el 20% de un gran proyecto y no puede ser por Faeispum, porque es un proyecto que se debe dialogar con los comerciantes y que se tendría que iniciar de cero, por ello no se explica cómo no pueden aceptarles realizar los proyectos que registraron en su momento.

Y es que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla le había informado que se revisaría la viabilidad en el tema jurídico y después de esa reunión la Secretaría de Finanzas y Administración declaró que se abriría una ventanilla, pero que tendría que ser para el mercado "Independencia".

Sin embargo, el edil enfatizó que los proyectos que se habían registrado son importantes, como la Clínica Municipal Sur; conectar la avenida Amalia Solórzano con avenida Juan Pablo II (que incluye una glorieta); ampliación del Centro Comunitario de Villas del Pedregal; cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales; y el mercado de Tiníjaro.

rmr