Emite Policía Morelia recomendaciones de seguridad para fechas decembrinas

En este periodo vacacional muchas viviendas suelen quedar desocupadas por unos días, por lo que el comisionado invitó a apoyarse con algún vecino para mantener las luces prendidas o evitar que se acumule la correspondencia.

Pero, además, hizo la invitación a estar pendiente de lo que ocurre en la colonia o fraccionamiento, es decir, como comunidad buscar la seguridad como meta común.

“Somos muchos más los que estamos cuidando y vigilando una colonia que los que pueden estar solamente a la espera de que haya condiciones para hacer un robo. Me parece que eso es lo más importante, organizarse en los chats, cuidar que no haya signos visibles de que no hay nadie en casa y estar monitoreando frecuentemente con vecinos las circunstancias de la colonia”.

En ese sentido, afirmó que es necesario trabajar para aprender a generar condiciones de comunidad y cuidarnos entre todos en lugar de encerrarse en sistemas de seguridad. “Cómo generamos una meta colectiva más allá de un simple concepto, lo que implica es eso, cómo estamos en comunicación, cómo nos cuidamos, porque si te fijas la tendencia es hacia lo contrario, porque si a mi me están robando o quiero protegerme pongo reja, pongo electrificado, cámara, barrotes o me voy metiendo, un coto, una caseta, vigilancia, en lugar de aprender a generar condiciones de comunidad para cuidarnos unos a otros lo que está pasando es que cada quien nos encerramos. Si yo me protejo lo que le pasa al otro no es mi tema”.